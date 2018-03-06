PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında PSG ile Real Madrid, çeyrek final için kozlarını paylaşacak. Bu dev maçı sporseverler şifresiz kanaldan izleyecek!



İspanya Ligi La Liga'da Barcelona'nın gölgesinde kalan son şampiyon Real Madrid, ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajını kullanıp Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmenin hesaplarını yaparken, Unai Emery yönetimindeki PSG, Neymar'ın yokluğunda dev rakibi karşısında sürpriz yapmaya çalışacak.

PSG-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

6 Mart Salı günü Parc des Princes Stadyum'unda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olaran naklen yayınlanacak.

