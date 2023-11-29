RAMS Park'ta tarihi gece! Galatasaray'dan tarihi dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5’inci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, 3 puanla grupta son sırada yer alan Manchester United'ı İstanbul'da konuk etti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Angelino, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Boey, Torreira, Ndombele, Zaha, Mertens, Ziyech, Icardi

Manchester United: Onana, Shaw, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka, McTominay, Amrabat, Garnacho, Bruno Fernandes, Antony, Höjlund

SKOR: 3-3

1' İlk düdük geldi ve maç başladı. Başarılar Galatasaray.

2' Tehlikeli geldik. Sol kanatta topla buluşan Zaha, savunma arkasına derin oynadı. Icardi, topu aldıktan sonra solundaki Ziyech'e bıraktı. Faslı yıldız, soldan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Savunma ayak koydu.

4' Rakip yarı alanda topla buluşan Mertens, uzaklardan şutunu çekti. Kaleci Onana, gole izin vermedi.

6' Bu kez Manchester United tehlike oluşturdu. Garnacho'nun sol kanattan getirip içeriye çevirdiği top Abdülkerim'den sekerek kaleci Muslera'da kaldı.

10' Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pası yapıyor.

GOL! 11' Manchester United, Garnacho'nun golüyle maçta öne geçti. Sağ kanattan etkili gelen konuk ekipte ceza sahasında topu alan Hojlund, pasını soldaki Garnacho ile oynadı. Genç yıldız karşı karşıya pozisyonda topu çaprazda üst köşeye vurarak takımını öne geçirdi.

14' Sağ kanattan Mertens'in kullandığı kornere ön direkte Torreira kafayı vurdu. Savunma çizgiden çıkardı. Dönen topta Zaha, yakın mesafeden şutunu çekti. Savunma bir kez daha topa hamlede bulundu. Temsilcimiz bu pozisyonda penaltı bekliyor.

15' VAR'la diyalog halinde olan İspanyol hakem Jose Maria Sanchez, pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

GOL! 18' Manchester United, Bruno Fernandes'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Luke Shaw'ın pasında topu alan Bruno Fernandes, sol çaprazdan kaleye şut gönderdi. Köşeye giden top, Muslera'yı çaresiz bıraktı.

20' Sağ kanatta topla buluşan Mertens, bekletmeden içeri Icardi'ye ortasını gönderdi. Kaleci Onana tek yumrukla uzaklaştırdı.

23' Ziyech'in pası ile sağdan çizgiye inen Sacha Boey, kale sahasına yerden ortaladı. Savunmada Maguire bıraktı ve top kaleci Onana'da kaldı.

25' Manchester United etkili geldi. Savunma arkasına atılan yerden topu ceza sahasında kontrol eden Hojlund, soldan pasını içeri gönderdi. Bruno Fernandes'ten önce araya savunmada Kaan Ayhan girdi.

GOL! 29' Galatasaray, Ziyech'in enfes frikik golüyle farkı 1'e indirdi. Rakip kaleyi sağ çaprazdan gören mesafede frikik kazanan temsilcimizde Ziyech, sol ayağıyla çok şık bir frikik golü buldu.

31' Sağ kanatta ısrarla top isteyen Ziyech, topu aldıktan sonra hızla rakip kaleye kat ederek çaprazdan plase vuruşu denedi. Bu şut kaleyi bulmadı.

33' Galatasaray bu dakikalarda baskıyı artırdı.

34' Sağ kanattan şık bir hareketle rakibinden sıyrılan Boey ceza sahasına girdikten sonra ortasını içeri yerden gönderdi. Savunma istediği gibi uzaklaştıramadı. Dönen topu alan Zaha, sol ayağıyla çaprazdan şutunu çekti. Savunmadan seken top kornere gitti.

36' Soldan kullanılan köşe vuruşunda Torreira, ortasını içeri havalandırdı. Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunu Onana kurtardı. Pozisyonun devamında hakem faul düdüğünü çaldı.

38' Rakip yarı alanda sağ kanatta topla buluşan Bruno Fernandes, ortasını ceza sahasına gönderdi. Savunmada Abdülkerim, araya girdi.

39' Bruno Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Rasmus Hoejlund, karşı karşıya kalacakken Muslera zamanında kalesini terk ederek topu taca yolladı.

SAYILMAYAN GOL 44' Galatasaray Icardi ile beraberlik golünü buldu. Savunma arkasına atılan uzun topla ceza sahasına giren Arjantinli yıldız, karşı karşıya pozisyonda Onana'yı mağlup etti ancak ofsayta takıldı.

45' İlk yarının sonuna iki dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

DEVRE ARASI İlk yarıda son düdük geldi. Devre arasına konuk Manchester United, 2-1 önde gitti.

46' Maçta ikinci yarı başladı.

48' İkinci yarıya baskılı başladık. Sağ kanattan Mertens'in içeri gönderdiği ortaya ön direkte Kaan Ayhan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

50' Soldan hücuma destek veren Luke Shaw, ortasını içeri gönderdi. Hojlund'u aşan top uzak noktaya açıldı.

52' Sağdan rakibinin üzerine üzerine giden Boey, ortasını Icardi'ye göndermek istedi. Savunma araya girdi.

54' Sarı Kart - Kaan Ayhan

GOL! 55' Manchester United, Scott Mctominay'la farkı yeniden 3'e indirdi.

59' Luke Shaw sarı kart gördü.

GOL! 62' Galatasaray, Ziyech'in yine frikikten attığı golle farkı 1'e indirdi.

67' Sağdan hızlı hücuma çıkan Galatasaray'da Torreira, pasını yanındaki Ziyech'e bıraktı. Ziyech, ceza sahası sağ çaprazından şık bir plase vuruşu ile kaleyi yokladı. Kaleci Onana gole izin vermedi.

GOL! 71' Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü ile beraberliği yakalıyoruz

75' Sol kanattan hızlı hücum şansı yakalayan Manchester United'da Garnacho, çaprazda şut açısı aradı ve sol ayağıyla kaleyi yokladı. Top yandan az farkla dışarı gitti.

80' Manchester United bu dakikalarda hızlı hücumlarla etkili. Sol kanatta topla buluşan Pellstri, sağ ayağıyla plase denedi. Top çerçeveyi bulmadı.

86' Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Sergio, savunma arkasına derin oynadı. Icardi bu topu beklemiyordu. Meşin yuvarlak Onana'da kaldı.

88' Manchester United etkili geldi. Bruno Fernandes, ceza sahasında Martial'i düşündü. Martial, tekte topuk pasıyla Pellistri'yi gördü. Genç oyuncu karşı karşıya kalacakken savunmada Torreira'dan kritik müdahale geldi.

90' Maçın sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.