Şampiyonlar Ligi’nde devlerin maçının Teknik Gözlemcisi Fatih Terim oldu!

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, yeşil sahalara teknik direktör olarak değil, bu kez UEFA’nın "futbol aklı" olarak geri döndü. Yunanistan ekibi Panathinaikos’tan ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekilen Terim, Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Arsenal - Sporting Lizbon eşleşmesinde UEFA tarafından 'Teknik Gözlemci' olarak atandı.

Londra’da oynanan ve 0-0 eşitlikle sonuçlanan dev mücadelede tribündeki yerini alan Fatih Terim, Arsenal’in İspanyol yıldızı Martin Zubimendi’yi özel olarak analiz etti. Modern futbolun taktiksel dönüşümünü yakından takip eden tecrübeli teknik adam, maç sonrası hazırladığı raporla UEFA’nın resmi kayıtlarına geçti. "Oyunun Akışını Şekillendirdi" UEFA’nın internet sitesinde de yer bulan Terim’in analizinde, orta sahanın önemine şu sözlerle dikkat çekildi: "Orta saha ikilisinin soğukkanlılığı maçın kaderi için çok önemliydi. Martin Zubimendi, partneri Declan Rice ile birlikte oyunun akışını şekillendirmede kilit rol oynadı. Özellikle ilk yarıda topa sahip olma konusunda üst düzey bir başarı sergilediler." Yarı final yolu açıldı Fatih Terim’in teknik analizleriyle mercek altına aldığı Arsenal, Sporting Lizbon engelini aşarak Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İspanyol devi Atletico Madrid’in rakibi oldu.