Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final karşılaşmalarının ardından yarı final bileti kapan ekipler belli oldu.

Çeyrek finalde büyük bir sürprize imza atan Villareal, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak yarı final biletini aldı. Sarı Denizaltılar bu sonuçla 16 yıl sonra Devler Ligi'nde son dört takım arasına kalmayı başardı. Villareal, turnuvanın grup aşamasını ikinci sırada tamamlamış, son 16 turunda da Juventus'u elemişti.

Real Madrid, geri dönüşe izin vermedi

Londra'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanarak büyük bir avantajla rövanş karşılaşmasına çıkan Real Madrid, yarı final biletini uzatmada aldı. Normal sürede Mason Mount, Antonio Rüdiger ve Timo Werner'in golleriyle 3-0'ı yakalayan Chelsea, 80. dakikada Rodrygo'nun golüne engel olamadı ve karşılaşma uzatmaya giti. Uzatma bölümünde Karim Benzema'nın golüyle farkı bire indiren Real Madrid, rakibine 3-2 mağlup olmasına rağmen skor avantajiyla tur atlayan taraf oldu.

Liverpool hata yapmadı

Çeyrek finaldeki ilk maçta rakibini 3-1 mağlup eden Liverpool, rövanş karşılaşmasına rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Gol düellosuna sahne olan ikinci maç, 3-3'lük eşitlikle sonuçlanırken Liverpool, ilk maçın skor avantajıyla tur biletini aldı.

Manchester City'ye ilk maç yetti

Etihad'da oynanan maçı Kevin de Bruyne'nin golüyle 1-0 kazanan Manchester City, Atletico Madrid deplasmanından golsüz eşitlikle ayrılarak yarı finale yükselen takım oldu. Manchester City bu sonuçla üst üste ikinci kez yarı finale kaldı.

Alınan sonuçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu:

Manchester City - Real Madrid

Liverpool - Villareal