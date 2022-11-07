Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
Finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda birbiriyle eşleşen takımlar belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi. Son iki yılın finalisti Real Madrid ile Liverpool, çeyrek final mücadelesi verecek. PSG ile de Bayern Münih kozlarını paylaşacak.
Kura çekimi sonrasında finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak organizasyonda son 16 eşleşmeleri şu şekilde şekillendi:
RB Leipzig - Manchester City
Club Brugge - Benfica
Liverpool - Real Madrid
Milan - Tottenham
E. Frankfurt - Napoli
Bayern Münih - PSG
Borussia Dortmund - Chelsea
Inter - Porto
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