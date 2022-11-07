Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

Finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda birbiriyle eşleşen takımlar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi. Son iki yılın finalisti Real Madrid ile Liverpool, çeyrek final mücadelesi verecek. PSG ile de Bayern Münih kozlarını paylaşacak.

Kura çekimi sonrasında finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak organizasyonda son 16 eşleşmeleri şu şekilde şekillendi:

RB Leipzig - Manchester City

Club Brugge - Benfica

Liverpool - Real Madrid

Milan - Tottenham

E. Frankfurt - Napoli

Bayern Münih - PSG

Borussia Dortmund - Chelsea

Inter - Porto