Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş ile yolları ayrılan Sergen Yalçın'dan sonra yerine Şenol Güneş'in geleceği iddiaları üzerine Güneş'ten açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından akıllara ilk olarak Şenol Güneş geldi. Siyah-beyazlı takımda daha önce çalışan ve Ahmet Nur Çebi ile arasının iyi olduğu bilinen Şenol Güneş, bu ihtimalin ardından açıklama yaptı.

Son olarak Milli Takım'ı çalıştıran ve şu an boşta olan Şenol Güneş, sezon ortasında bir takımı almak istemediğini duyurdu.

69 yaşındaki deneyimli teknik adam, Fanatik'e yaptığı açıklamada "Başkanla dostluğumuz baki. Ama sezon ortasında Beşiktaş ya da bir başka kulüpte çalışmak istemiyorum. Yeni sezona kadar dinleneceğim. Beşiktaş'a da Sergen'e de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bu arada sosyal medyada Beşiktaşlı tartaftarların bir bölümü Şenol Güneş'in ödnme ihtimaline olumlu yaklaşırken, bir bölümü ise karşı çıktı.

Öte yandan siyah-beyazlı yöneticiler, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Fenerbahçe derbisi öncesinde bir isimle anlaşılması için görüşmeler başladı.