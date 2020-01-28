Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında ilk idmana çıkıyor

Beşiktaş'a resmi olarak imza atması beklenen Sergen Yalçın, sahaya iniyor. 47 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlıların yarın saat 11.30'da gerçekleştireceği antrenmanda takımın başında yer alacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

HAZIRLIKLAR 11 EKSİKLE BAŞLADI

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Şenol Fidan yönetimindeki bugünkü antrenmana, hasta olan Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, 20'lik dişi çekilen Georges N'Koudou, alt adalesinden sorun yaşayan Burak Yılmaz, tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic katılmadı.

Depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası sebebiyle Elazığ'a giden Umut Nayir ile milli takımlarda bulunan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler de antrenmanda yer almadı.

