Sevilla Jesus Navas'ı kaptı !

İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, transferde atağa kalktı.

Fenerbahçe’den Simon Kjaer ile prensip anlaşmasına varan Sevilla, eski oyuncusu Jesus Navas ile de anlaşma sağladı.

Öte yandan Navas’ın transferi Sevilla’nın sosyal medya hesaplarından da duyuruldu. Tecrübeli futbolcuyla yapılan sözleşmenin 4 yıllık olduğu belirtildi.

Profesyonel futbol kariyerine Sevilla B Takımı’nda başlayan İspanyol kanat oyuncusu, 2003-2013 yılları arasında A Takım’da görev aldı ve 285 maça çıktı.

2013 yılında İngiliz ekibi Manchester City ile anlaşmaya varan 1,70 boyundaki Navas, Ada’a 123 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı.

İspanya Milli Takımı’nda 35 maçta 3 gol kaydeden Navas, yeniden La Liga’da boy gösterecek. Jesus Navas’ın adı yakın bir zamanda Beşiktaş ile de anılmıştı.