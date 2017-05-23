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  4. 23 Mayıs 2017 17:19

Simon Kjaer Marsilya'ya doğru !

Fenerbahçeli yıldız Simon Kjaer'in menajerinin geçtiğimiz günlerde Marsilya tesislerine gittiğini ileri sürdü."

Simon Kjaer Marsilya'ya doğru !
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Fransa Ligi'ni beşinci sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Marsilya, gelecek sezonun kadro çalışmalarına başladı. Fransız ekibinin transfer listesinde, Fenerbahçeli Simon Kjaer var.
İddialar, Fransız basının önde gelen gazetesi, L'Equipe'ten geldi. Habere göre Marsilya'nın hedefindeki ilk isim Chelsea'de düzenli forma şansı bulamayan Fransız stoper Kurt Zouma. 22 yaşındaki stoper için Chelsea ile görüşen Marsilya'nın bir diğer seçeneği ise Fenerbahçe'den Simon Kjaer.

Haberde, Kjaer'in menajerinin geçtiğimiz günlerde Marsilya tesislerine gittiği yazıldı. L'Equipe'e göre Fenerbahçe, Danimarkalı stoperi için 10-15 milyon euro arasında bonservis bedeli talep edecek.
Simon Kjaer, 2015-16 sezonu başında Lille’den 7.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

NTVSpor

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