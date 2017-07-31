Simon Kjaer tarihe geçti

Fenerbahçe, Simon Kjaer'i 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya verdi ve büyük birişe imza attı.

İspanyol kulübü 10 milyon Euro'luk teklifle kapıyı çaldı, görüşmeleri bizzat yürüten Başkan Aziz Yıldırım ise 15 milyon Euro'da diretti. Kıran kırana pazarlıklar sonucunda Kanarya'nın patronu, 13 milyon Euro'ya “Evet” dedi.

Sevilla ile anlaşan Kjaer ise dün takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Danimarkalı oyuncu, 16 milyon Euro karşılığında transferine izin verilen Moussa Sow ile 1999 yılında 15.6 milyon Euro bonservis bedeli elde edilen Elvir Balic'ten sonra kulüp tarihinde üçüncü sıraya yerleşti.

Sarı-lacivertliler, yüksek bonservis bedeliyle satılan 16 isimden toplam 144 milyon 100 bin Euro'yu kasasına koydu.