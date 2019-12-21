Sivasspor'dan transferde Alexandre Pato sürprizi

Sivasspor'un transferde Alexandre Pato ile ilgilendiği iddia edildi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Sivasspor, golcü takviyesi için Alexandre Pato ismine yöneldi. Sao Paulo'da forma giyen Brezilyalı futbolcu için görüşmelerin devam ettiği ve anlaşmanın sağlanması halinde Pato'nun kariyerinde ülkesi dışında 5. kulübün Sivasspor olacağı kaydedildi.

PATO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 yaşındaki futbolcu kariyerinde Internacional, Milan, Corinthians, Sao Paulo, Chelsea, Villarreal ve TJ Quanjian formaları giydi. Bu sezon Brezilya Ligi'nde 20 maçta forma giyen oyuncu 5 gol attı. Alexandre Pato'nun Sao Paulo ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

(FUTBOL ARENA)

