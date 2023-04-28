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Son maçında tepki toplamıştı: Ali Palabıyık'a aylar sonra ilk görev

Son maçında tepki toplamıştı: Ali Palabıyık'a aylar sonra ilk görev
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Son olarak Süper Lig'in 22. haftasında, 2 Ocak 2023 tarihinde oynanan ve 1-1 sona eren Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında düdük çalan hakem Ali Palabıyık aylar sonra ilk maçını aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre 30 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak Altınordu - Bandırmaspor karşılaşmasında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Palabıyık, en son Süper Lig'in 22. haftasında, 2 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor'un, evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı müsabakayı yönetmiş ve maç bitiminde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'a kırmızı kart göstermişti.

Tecrübeli hakemin, söz konusu mücadelenin ardından hakem olarak bir maça ataması yapılmadı. Palabıyık, 4 gün önce yani 24 Nisan Pazartesi günü ise Sakaryaspor ile Boluspor'un 1-1 berabere kaldığı müsabakada VAR koltuğunda oturmuştu.

Etiketler ilk maç ali palabıyık görev
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