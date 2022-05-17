Sosyal medya hesabından duyurdu: Galatasaray'a böyle veda etti

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli, Instagram hesabından bir veda mesajı paylaştı.

Sofiane Feghouli Galatasaray'a veda ederken, "Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul’da Galatasaray’da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu. Sizin için en iyisini diliyorum." dedi.

32 yaşındaki futbolcu 2017 yılında West Ham'dan 4 milyon 250 bin euro bonservisle transfer edilmişti.