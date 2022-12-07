Sözleşmesi yeni yapılmıştı: Galatasaray'da Yunus Akgün şoku

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ilk hamlesi Yunus Akgün'den gelmişti. Yunus Akgün henüz imzası kurumadan sakatlandı.

Galatasaray, uzun zamandır görüşmeleri sürdürdüğü Yunus Akgün ile yeni Sözleşme konusunda anlaşmaya varmış, Sarı-Kırmızılıar Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Anlaşamaya göre Yunus Akgün; 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL, 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL kazanacağı duyurulmuştu.

SAKATLANDIĞI DUYURULDU!

İlk hamlesini Yunus Akgün ile yapan Sarı-Kırmızılılar yıldız oyuncudan gelen haberle sarsıldı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbeyle dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün’ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.