Spor Bakanı Osman Aşkın Bak TFF seçimlerine müdahil oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçimi öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sürece müdahil oldu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu’nunda 18 Temmuz’da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, makamının tarafsızlığını korumak yerine başkanlık seçimine müdahil oldu.

Önce Servet Yardımcı’nın adaylığını destekleyen daha sonra Spor Bakanlığı görevinden alınacağı endişesi ile TFF Başkanı olmak isteyen Osman Aşkın Bak, şimdi de mevcut TFF Başkanı Büyükekşi’yi desteklemekten de fazlasını yapma kararı aldı.

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024’te galip geldiği maçlardan sonra soyunma odasına giren ve sık sık TV kanallarına röportajlar verdiği için eleştirilen Bakan Bak’a; bu süreçte en büyük desteği mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin verdiği, bu nedenle Osman Aşkın Bak’ın da seçimde Büyükekşi’yi destekleme kararı aldığı öğrenildi.

Büyükekşi’ye oy istiyor

Seçime kısa bir süre kala görevi ve makamı gereği futbolun tüm paydaşlarına aynı mesafede tarafsız olması gereken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın, TFF delegelerine baskı yaparak Büyükekşi’ye oy ve destek vermelerini istemeye başladığı öğrenildi.

Spor Bakanı'nın TFF seçimleri müdahil olmasından sonra, UEFA İcra Kurulu üyesi ve TFF Başkan adayı Servet Yardımcı, özellikle Spor Bakanı Aşkın Osman Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin davranışlarına isyan ederek tüm futbol paylaşlarından ayrıldığını şu sözlerle açıkladı.

"Kirli bir operasyona maruz kaldım"

Adaylığını çeken Servet Yardımcı yaptığı açıklamada "En büyük hedefim ve hayalim, Türk futbolunda ve UEFA'da elde ettiğim birikimi ülkemize kazandırmak ve Türk Futbolu'nun hak ettiği marka değerini elde etmesini sağlamak olduğu halde; sahip olduğum karakter ve terbiye ile tamamen ters, yaptıklarımla ve tecrübelerimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım." ifadelerine yer verdi.

Ajansspor