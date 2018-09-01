Ağaoğlu: ''Beşiktaş saçma sapan bir teklifle geldi''

61saat.com’a Burak Yılmaz transferi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu "Bir şeyler yapmışlar. Beşiktaşlı yöneticiler Burak Yılmaz ile konuşmuşlar. Beşiktaşlı yönetici arkadaşlar kendi kafalarına göre saçma sapan teklifler yapmışlar. Daha bu teklifler bana gelmeden yönetici arkadaşlar uzaklaştırdı. "

Teklifin ciddiyetsiz olduğunun altını çizen Ağaoğlu “Ciddiye alınacak teklif yapmadılar. Arkadaşlarım da “kusura bakmayın ama bu teklif sözlü başkana ulaştıramayız” dediler. Bu ne ciddiyetsizlik arkadaş. "

"NE GEÇTİ BİLMİYORUM"

"Burak Yılmaz ile Beşiktaşlı yöneticiler arasında ne geçti bilmiyorum. Bu iş dönüp dolaşıp benim söylediğim yere geldi. Bu tür şeyler onun vasıtasıyla, sözle, telefonla yok hükmündedir. Çünkü ciddiyet içermez.

Yaşanan transfer sürecine de isyan eden Ağaoğlu “Bugün çıkar sana 5 milyon Euro der yarın der 0,5 hiç ciddiye alamam. Telefonla olmaz bu işler varsa teklifin yazılı yaparsın bende onun üzerine yürürüm, bunu hep söyledim adım gibi biliyordum böyle olacağını. 3. ligde iki takım arasında 3. sınıf bir oyuncunun transferini yapmıyoruz. Süper Lig’in tepesinde bulunan 4 takım arasındaki iki takım arasında böyle şeyler anlamsız."

"MESAJLAR GELİYOR"

Tepkilere de cevap veren Ağaoğlu “Bana mesajlar geliyor “vay nasıl satarasınız, ihanettir bu” diye sanki 5 milyon euro, 10 milyon Euro verdiler de ben satmadım. 5 milyonluk adamı 500.000 Euro’ya gönderirsem bu ihanettir” dedi.



