Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın, TFF Başkanı Mehmet Ekşioğlu hakkında canlı yayında öne sürdüğü iddia gündeme bomba gibi düştü. Çakar, Ekşioğlu'nun Fenerbahçe lehine yapılan hatalar sırasında "küplere bindiğini" iddia etti.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'da eski hakem Ahmet Çakar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında şoke eden bir iddiayı gündeme taşıdı.

"Lale Orta MHK'sindeki bir üye benimle yemek yemek istedi. Kabul ettim. Şunu dedi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe lehine hakem hatası olunca küplere biniyor. Maçı da söylüyorum. Geçen sene Başakşehir 1-2 Fenerbahçe." diyen Çakar, "Galatasaray lehine hata yapıldığında 'hakem ne güzel yönetti gördünüz mü' diyormuş. Diğer takımlar lehine hata yapıldığında ise küplere biniyormuş herkese bağırıyormuş. TFF içinden biriyle bizzat yediğim yemekte anlattı bunları. Yüreği varsa Büyükekşi bana dava açar. Yemek yediğim restorana saate bana söyleyen kişiye kadar açıklarım." ifadelerini kullandı.