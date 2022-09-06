Ahmet Nur Çebi: Her şey planlıydı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çebi, "Her şey planlı ve programlıydı. Küfürler de planlıydı. Sahadaki oyuncuların Beşiktaşlı oyuncuları tahrik etmesi de planlıydı" dedi.

Başkan Ahmet Nur Çebi aynı zamanda Galatasaray başkanvekili Erden Timur hakkında "Söylediği lafların nereye gittiğini öğrenecek.” açıklamasını yaptı.

İşte o açıklamalar

"Ankaragücü ve diğer kulüplerin hepsi önemli camialar. Yıllar önce kurulmuş son derece önemli insanların katkı verdiği emekleri olduğu kulüpler. Bunları ince çizgiyle ayırmamız lazım. Ankaragücü maçında Ankaracü seyircisinin küfürle başlayan ağır küfürle devam eden ve ara vermeden devam eden olaylar kasıtlı.

Daha sonra oyun germe stratejisiyle devam eden bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Bunlar aslında gelecek olan fırtınayı gösteriyordu. Her şey planlı ve programlıydı. Küfürler de planlıydı. Sahadaki oyuncuların Beşiktaşlı oyuncuları tahrik etmesi de planlıydı.

Özellikle Ankaragücü hocanının kendisi gibi sporculuğu olan bir kardeşine yaşça da çok ufak olan kardeşini hedef göstermesi bir hoca için yakışıksız bir durumdur. Bunun altını çizmek lazım. Bir defa hocaların akıllarını başlarına alması lazım. Bu yetmiyor. Maç bitiyor. Hakem Bana göre durumu idare etmek anlamında duyduğum kadarıyla VAR'dan da gelen baskıyla Josef gibi yılların oyuncusuna, kaptanımıza kırmızı kart gösteriyor. Bu baştan aşağı komik ve düzmece bir olaydır. Genel anlamda seyircinin hocasının ve hakemlerin yaptığı bu kusurlardan camiaları kusurlu bulmayız.

Camialara saygısızlık yapmayacağız. Gereken tepkileri göstereceğiz. Özellikle üzüldüğüm taraf şu. Maalesef sanıyorum, kanunlarımızın yetersizliğinden olduğunu düşünüyorum. Sahaya girip bütün sporsesverleri huzursuz yapan bir genç arkadaş ertesi gün mahkemenin kararıyla serbest bırakılıyor. Camiasınan bazı kendini bilmezler bunu fotoğraflıyorlar. Sol başta da avukat cüppesi giyen birisi var. Bir avukat suç işlemiş bir kişiyle poz veremez. Kimse durması gerektiği yerini ve haddini bilmiyor. Ankaragücü Başkanı'nı nazik davranışı ve özür dilemesinden ötürü takdir ediyorum.

Beşiktaş Kulülü Hukuk Kurulu gerekli müracaatlarını yapacaktır. Federasyon başkanımız müracaat etmediğimizi söylemiş. Prosedür gereği kendilerinin önce Disiplin Kurulu'na sevk etmesi gerekiyor. Bundan sonra futbol camiasının, futbol terörüne hizmet etmemeyi kendileri için bir amaç edinmesi gerekiyor. Aksi halde bu gidişle sahada oynanan futbolu değil tribünlerde yapılan şaklabanlıkları seyrederek Türk futboluna zarar vereceğiz."

Josef'e verilen kırmızı kart kosunda ise Ahmet Nur Çebi, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürüten başkanımız var. TFF'ye gideceğiz. Takım kaptanımız Josef ile katılacağız. Arkadaşını korumak için kırmızı kart gören bir futbolcu ile birlikte gideceğiz. Bakalım Josef'in gözlerine bakınca ne karar alacaklar?" eleştirisinde bulundu.

Erden Timur'un sözleri

Galatasaray Sportif AŞ Başkanı Erden Timur'un "Biz TFF'ye gitmeyiz" şeklindeki sözleri üzerine ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Beni kastettiğini düşünmüyorum, öyle yapıda bir arkadaşımız değil. 10 kişiyle 2-1 maç alınca konuşmak başka türlü, maçı kaybedince konuşmak başka türlü. Olabilir, genç arkadaş, o da öğrenecek. Söylediği lafların nereye gittiğini öğrenecek.” açıklamasını yaptı.