Akhisarspor - Fenerbahçe: 3-2

Ziraat Türkiye Kupası’nda final mücadelesi Diyarbakır Stadı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe’yi bir araya getiren karşılaşmayı Akigolar 3-2’lik skorla kazandı ve tarihi bir zafere imza attı.

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı tarihinde ilk kez kazanırken Ege temsilcisi kupayı müzesine götüren 15. farklı takım oldu. Okan Buruk’un öğrencileri zafere Miguel Lopes (32), Abdoul Sissoko (70) ve Helder Barbosa’nın (81) golleriyle ulaştı. Fenerbahçe’nin golleri ise 56’da Fernandao ve 86’da Josef De Souza’dan geldi.

Bu sonuçla Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanırken Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası hasreti 6 sezona çıktı. Türkiye Kupası’nda 17. kez final oynayan sarı-lacivertliler 11. kez finalde üzüldü.

FENERBAHÇE’DE KADRO DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, final maçı öncesinde kadroda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Tecrübeli teknik adam lig maçlarında sahaya çıkardığı ilk 11’yi Diyarbakır’da da sahaya sürdü.

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR’DA 3 DEĞİŞİKLİK

Tarihinde ilk kez final oynayan Teleset Mobilya Akhisarspor’da teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray maçındaki kadroda 3 değişikliğe gitti.

Galatasaray maçında oynayan Dany, Kadir ve sarı kart cezalısı olan Seleznyov’un yerine Caner, Ömer ve Aykut final maçının kadrosuna dahil olan isimler oldu. Okan Buruk, Galatasaray maçında olduğu gibi kalede Fatih’e forma verirken, defans dörtlüsünü Lopes, Caner, Mustafa Yumlu ve Ömer’den oluşturdu. Orta sahada Sissoko ve Aykut ilk 11’de forma şansı bulurken hücum bölgesinde ise Onur, Soner, Barbosa ve Muğdat final kadrosunda yer alan futbolcular oldu.