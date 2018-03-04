Alanyaspor Gençler'in serisine son verdi

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği’ni tek golle geçti. Ligde 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Ümit Özat’ın çalıştırdığı Gençlerbirliği, Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkan Aytemiz Alanyaspor’a yenilerek başarılı serisine son vermiş oldu.

Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Aytemiz Alanyaspor, zorlu Gençlerbirliği deplasmanına temkinli başladı. Sezon başında Gençlerbirliği’nin başında 9 maça çıkan Mesut Bakkal, Aytemiz Alanyaspor ile çıktığı ilk maçta eski takımını üzdü. Gençlerbirliği’nin artılarını ve eksilerini iyi analiz ettiği gözlenen Mesut Bakkal, Ümit Özat yönetiminde 10 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği’nin serisini bitirdi.

İlk yarısı oldukça kısır geçen karşılaşmada tek gol, 66. dakikada M’Billa’dan geldi. Yağan yağmur nedeniyle oldukça ağır bir zeminde oynanan maçta Gençlerbirliği karşısında daha etkili görünen konuk ekip, Ankara’dan üç puanla dönmeyi başardı.

Bu galibiyetle puanını 24 yapan Aytemiz Alanyaspor, maç fazlasıyla da olsa düşme hattından 3 puan uzaklaşmayı başardı. 26 puanda kalan Gençlerbirliği ise 13. sırada yer aldı.