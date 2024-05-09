Ali Koç’a hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu PFDK kararlarını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a kulübün sosyal medya hesabından 3 Mayıs’ta paylaşılan açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildi.

Sarı lacivertli kulüp de bu açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezası aldı.

Açıklamada, Fenerbahçe’ye Konyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı toplam 672 bin TL para cezası verildiği kaydedildi.

PFDK cezaları

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugünkü toplantısında aldığı ceza kararlarını açıkladı.

MKE Ankaragücü'ne Alanyaspor maçında taraftarlarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 350 bin lira, "sportif ekipman talimatına aykırılık" gerekçesiyle 112 bin lira para cezası verildi.

"Taraftarlarının neden olduğu saha olayları" sebebiyle Beşiktaş ve Kayserispor, 112 bin lira; Samsunspor 168 bin lira para cezası ile cezalandırıldı.

Trabzonspor'a ise "çirkin ve kötü tezahürat"tan 500 bin lira, "taraftarlarının neden olduğu saha olayları"ndan 168 bin lira para cezası kesildi.

Galatasaray'a "sportif ekipman talimatına aykırılık", Hatayspor'a "taraftarlarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle 112 bin lira para cezası verildi.

SERGEN YALÇIN'A PARA CEZASI

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında hakemle ilgili açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezasına, Pendikspor maçında kırmızı kart gören Antalyaspor futbolcusu Alexander Van De Streek içinse 2 maç men cezasına hükmedildi.

Konyaspor "taraftarlarının neden olduğu saha olayları"ndan 112 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 60 bin lira, stadyuma usulsüz seyirci alınması sebebiyle 120 bin lira para cezasıyla cezalandırıldı.

FENERBAHÇE'YE 1 MİLYON 72 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Fenerbahçe'ye "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle 560 bin lira, "taraftarlarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle 112 bin lira, kulübün Youtube kanalında yayınlanan beyanlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" sebebiyle 400 bin lira para cezası kesildi.

"Sportmenliğe aykırı açıklama" iddiasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti 520 bin lira para cezası, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na da 45 gün hak mahrumiyeti ve 400 bin lira para cezası verildi.