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  5. 23 Kasım 2019 19:24

Ankaragücü 0 - 3 Trabzonspor

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü Sörloth, Yusuf Sarı ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ankaragücü'nde Faty ilk yarının son dakikasında kırmızı kart gördü.

Ankaragücü 0 - 3 Trabzonspor
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Süper Lig'in 12. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Ankaragücü ile karşılaştı.

Bordo-Mavililer baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 6'da Sörloth, 48'de Yusuf Sarı ve 56. dakikada Nwakaeme'nin golleriyle 3-0 kazandı.

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Ankaragücü'nde 45+1. dakikada Ricardo Faty kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 22 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

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