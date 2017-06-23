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  5. 23 Haziran 2017 09:09

Aritz Aduriz Fenerbahçe'ye önerildi

Menajerler Fenerbahçe'ye Athletic Bilbao forması giyen 36 yaşındaki Aritz Aduriz'i önerdi.

Aritz Aduriz Fenerbahçe'ye önerildi
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Menajerler, tecrübeli golcünün çok ucuza mal edilebileceğini Fenerbahçeli yetkililere ilettiler.
 
Menajerler, golcü arayan Fenerbahçe'nin neredeyse kapısında yatıp kalkıyor! Tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Sar-lacivertlilere son olarak Athletic Bilbao forması giyen 36 yaşındaki Aritz Aduriz önerildi. Fenerbahçe bu transferi değerlendirmeye aldı. Zira İspanyol forvet ilerlemiş yaşına rağmen Bilbao'da çok iyi işler çıkartıyor. Sezonu 32 lig maçında 16 golle tamamlayan Aduriz, 4 kupa maçında 1, 6 Avrupa Ligi karşılaşmasında ise 7 kez fileleri sarstı.

225 MAÇTA 125 GOL

Aduriz, Athletic Bilbao'da 5 sezonda forma giydiği 225 maçta toplam 125 kez ağları havalandırdı. Van Persie takımda kalır, Emenike gönderilirse, Aduriz alternatif golcü olarak transfer edilebilir. Van Persie'nin ayrılması halinde ise daha kariyerli ve kaliteli bir isim gündemde.

Fotomaç

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