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Başakşehir, Çağdaş Atan'ı resmen açıkladı

Başakşehir, Çağdaş Atan'ı resmen açıkladı
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RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldığı açıkladı.

Trendyol Süper Lig’de bu sezon oynadığı 3 müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Çağdaş Atan getirildi. 43 yaşındaki çalıştırıcı için 11 Eylül Pazartesi günü imza töreni düzenlenecek.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir" denildi.

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Kayserispor’u çalıştıran Çağdaş Atan, 40 Süper Lig maçında 16 galibiyet, 16 mağlubiyet, 8 beraberlik aldı. Atan, sarı-kırmızılarla bu sezon ise ligde çıktığı 4 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet alarak 6 puan topladı.

Çağdaş Atan daha önce Alanyaspor’u da çalıştırmıştı.

Etiketler Başakşehir başakşehir rams başakşehir çağdaş atan
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