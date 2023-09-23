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  5. Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geleceği mücadelenin VAR hakemi açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak. 

Saat 20:00'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetirken, müsabakanın VAR hakemi de belli oldu.

Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Karşılaşmanın AVAR hakemleri ise Hakan Ceylan ve Mustafa Emre Eyisoy.

Etiketler Başakşehir Galatasaray galatasaray var hakemi başakşehir
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