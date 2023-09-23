Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geleceği mücadelenin VAR hakemi açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak.
Saat 20:00'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetirken, müsabakanın VAR hakemi de belli oldu.
Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Karşılaşmanın AVAR hakemleri ise Hakan Ceylan ve Mustafa Emre Eyisoy.
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