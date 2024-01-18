Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de uzun yıllardır forma giyen Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu. Galatasaray ve Adana Demirspor formaları altında başarılı performanslara imza atan Faslı yıldız, sürpriz bir karara imza atarak Katar'ın yolunu tuttu.

Karar gazetesinden Kubilayhan Kavrazlı'nın haberine göre Adana Demirspor'dan ayrılan Younes Belhanda, Katar ekibi Al-Shamal'a transfer oldu. 33 yaşındaki Faslı yıldızın transferi bedelsiz olarak gerçekleşti. Bu sezon Adana Demirspor'da 20 resmi maçta forma giyen Younes Belhanda, 3 kez gol sevinci yaşarken, 4 de asiste imza attı.