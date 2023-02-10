Beşiktaş Başkanı Çebi'den ''şimdi zamanı mı'' dedirten açıklama

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligden çekilme kararı alan takımlarla ilgili konuştu. Çebi, Beşiktaş’ın puan kaybettiği Gaziantep ve Hatayspor maçlarındaki sonuçların da geçersiz sayılmasını istedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo'ya yaptığı açıklamada, "1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar ligde olamayacak. Bu 2 takımın da ligde kalması konusunda birçok takım hemfikir olduk. Dondurulmasını talep ediyoruz. Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmayacağı gibi, geçmiştekilerin de sayılmamasını istiyoruz." dedi.

Çebi ayrıca, "Bazı kulüplerin işine geliyor bu, bazılarının gelmiyor. Nasıl çıkacağız altında bilmiyorum. Yok hükmünde kabul edilmesi lazım. Hükmen mağlup edecekseniz bundan sonra düşer. Düşmesi de yanlış, acı var orada. Bazı takımların işine gelmiyor ama sineye çeksinler." ifadelerini kullandı.