Beşiktaş, Demba Ba için Shanghai Shenhua ile anlaştı

İspanya'da kamp yapan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken siyah-beyazlılar bir taraftan da Demba Ba’dan gelecek olan iyi haberi bekliyor. 2014-15 sezonu başında 6 milyon Euro’ya Chelsea’den Kara Kartal’a geldikten sonra tüm Türkiye’nin sempatisini kazanan Senegalli yıldız, Haziran 2015’te ise 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin’in Shanghai Shenhua takımına transfer olmuştu.



Ancak 17 Temmuz 2016’da talihsiz bir şekilde bacağı kırılan deneyimli oyuncu, geçen sezonun devre arasında ise kiralık olarak Beşiktaş’a döndü, sakatlık sonrası ilk maçına da nisan ayında çıktı.

Beşiktaş yönetimi, taraftarın sevgilisi olan, teknik direktör Şenol Güneş’in de kadroda görmek istediği tecrübeli futbolcuyu bu sezon da takımda tutmak istiyordu ancak golcü oyuncu yine şanssız bir sakatlık geçirdi. Bacağındaki stres kırığı sebebiyle operasyon geçiren ve bu nedenle bir ara gözden çıkarılan Demba Ba geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme alınmıştı.



GELMEK İÇİN CAN ATIYOR

Siyah beyazlılar önümüzdeki günlerde kendisini ameliyat eden doktor tarafından muayene edilecek olan Demba Ba’dan gelecek haberi bekliyor. Ancak başkan Fikret Orman’ın bu haber gelmeden Shanghai Shenhua kulübünü Demba Ba’nın bedelsiz şekilde transfer edilmesi konusunda ikna ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlılara dönmek için can atan 32 yaşındaki yıldızın bacağında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazsa Kartal, Demba Ba ile hemen sözleşme imzalayacak.

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