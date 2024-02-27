Beşiktaş-Galatasaray derbisi için seyirci kararı

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiye deplasman seyirci de alınacak.

Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman seyircinin de alınmasına karar verildi.

İstanbul Spor Güvenlik Kurulu'dan derbiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00’da Beşiktaş Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir."