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Beşiktaş-Galatasaray derbisi için seyirci kararı

Beşiktaş-Galatasaray derbisi için seyirci kararı
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Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiye deplasman seyirci de alınacak.

Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman seyircinin de alınmasına karar verildi.

İstanbul Spor Güvenlik Kurulu'dan derbiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00’da Beşiktaş Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir."

Etiketler Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş Galatasaray seyirci derbi
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