Beşiktaş, Hatayspor'u 2 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ile Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-1 kazanırken goller; 38. dakikada Semih Kılıçsoy ve 53. dakikada Omar Colley'den geldi.

Hatayspor'un tek golü ise 80. dakikada Armin Hodzic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç ve 29 gün sonra galip gelen Beşiktaş puanını 29'a yükseltirken, Hatayspor 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, Hatayspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Atakaş Hatayspor 1-2 Beşiktaş

90' Faouzi Ghoulam'ın kullandığı serbest vuruşta Mert topu direğin dibinden çıkardı.

89' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Salih Uçan giren oyuncu Demir Ege.

83' Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan kontra atağa çıkan Muleka 40 metre topu sürdü ve ceza sahası içine girdi ancak vuruşunda top savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

82' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Semih giren oyuncu Cenk Tosun.

80' GOL | Sol kanatta topla buluşan Dadashov'un içeriye çevirdiği topta penaltı noktasında boş kalan Hodzic topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi.

73' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Rashica giren oyuncu Tayfur Bingöl.

69' Hatayspor'da iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Görkem Sağlam ve Ömer Faruk giren oyuncular Armin Hodzic ve Rayane Aabid.

60' Kullanılan taç atışında Ömer Faruk ile Masuaku'nun arasındaki mücadelede Hataysporlular penaltı bekledi. VAR kontrolünün ardından hakem penaltı olmadığını ve taç atışının kullanılmasını istedi.

57' Beşiktaş'ta Amartey yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

53' GOL | Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunda altı pasın içerisinde boş kalan Colley'in vuruşu önce direğe çarptı ve sonrasında ağlarla buluştu.

52' Rigoberto Rivas, Semih'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

51' Hatayspor etkili geldi. Sol kanatta topla gelen Fernandes ceza sahası içine girdi ve Dadashov'a pasını verdi ancak Dadashov'un topukla vuruşu yandan auta çıktı.

46' Hatayspor'da devre arasında oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Carlos Strandberg giren oyuncu Kamil Ahmet.

44' Beşiktaş bu kez de sol kanattan geldi ancak Rashica'nın ortasında Salih topa gelişine vurmak istedi ancak ıska geçti.

43' Beşiktaş etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Salih savunma arkasına sarkan Rashica'ya topu aktardı ancak Rashica şutunu çekemeden savunma topu uzaklaştırdı.

38' GOL | Sol kanatta topla buluşan Amir Hadziahmetovic savunma arkasına sarkan Semih'i gördü. Semih'in ufak dokunuşuyla top ağlara gitti ve Beşiktaş öne geçti.

35' VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı geçerli oldu. Maç berabere şekilde devam ediyor.

34' Salih Uçan müthiş bir golle topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

31' Hatayspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Chandrel Massanga giren oyuncu Joelson Fernandes.

30' Beşiktaş organize geldi. Hızlı paslarla rakip yarı sahaya geçen Beşiktaş'ta Salih sağ kanatta topla buluştu ancak ortasında Amir Hadziahmetovic'in ayağı kaydı ve yere düştü top auta çıktı.

21' Hatayspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Ömer Faruk'un ortasında topla buluşan Carlos Strandberg'in şutu savunmaya da çarpıp kornere çıktı.

13' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol kanatta atılan uzun topla buluşan Masuaku'nun ortasında ceza sahasında boş kalan Muleka'nın kafa vuruşunu Erce son anda tokatladı ve top kornere çıktı.

10' Hatayspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kerim Alıcı'nın ortasında top Renat Dadashov'a gelmeden önce son anda savunma topu uzaklaştırdı.

7' Beşiktaş yine uzun topla savunma arkasına sarktı ancak Onur'un uzun topunda kafayı vuran Semih'in vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

4' Beşiktaş ön alan baskısıyla kazandığı topla gelmek istedi ancak Muleka'nın pasında topla buluşan Semih topu oyunda tutamadı.

2' Beşiktaş maçın ilk dakikasında gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Rashica'nın pasıyla buluşan Muleka'nın vuruşu doğrudan auta çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.