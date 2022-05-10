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  5. Beşiktaş ile Abdullah Avcı'nın tazminat davasında karar çıktı

Beşiktaş ile Abdullah Avcı'nın tazminat davasında karar çıktı

Beşiktaş ile Abdullah Avcı'nın tazminat davasında karar çıktı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Beşiktaş'ın, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 17 milyon 130 bin lira tazminat ödemesi yönündeki kararın onanmasına hükmetti.

Yargıtay, Beşiktaş’ın Abdullah Avcı’ya tazminat ödemesi yönündeki kararı onadı.

Daire, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Avcı arasında 2019'da imzalanan 3 yıllık teknik direktördük sözleşmesinin 25 Ocak 2020'de feshedilmesinin ardından Avcı'nın tazminat talebine ilişkin dosyanın temyiz incelemesini tamamladı.

AA’nın aktardığına göre Daire kararında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Beşiktaş'ın tazminat ödemesi yönünde karar verdiği, buna yapılan itirazın TFF Tahkim Kurulu’nca reddedildiği, istinaf başvurusu üzerine de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi’nin verilen kararları hukuka uygun bulduğu anımsatıldı.

Beşiktaş'ın bu karara yönelik temyiz itirazında bulunduğuna işaret edilen kararda, süresinde yapılan itirazın taraflar arasındaki sözleşme, dava şartları ve hukuk kuralları kapsamında incelemesinin yapıldığı aktarıldı.

Dairenin kararında, "6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 439. maddesinde belirtilen hakem heyeti kararının iptal sebepleri ile sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesi sonucunda davacı vekilinin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bölge adliye mahkemesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370/1. maddeleri uyarınca onanmasına oy birliği ile karar verildi" ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ ÖDEME YAPTIĞINI DUYURMUŞTU

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Avcı'nın başvurusu üzerine 15 Nisan 2021'de Beşiktaş'ın 17 milyon 340 bin lira fesih tazminatı ödemesine karar vermiş, üst kurul olan Tahkim Kurulu da tazminat tutarını 17 milyon 130 bin lira olarak düzelterek onamıştı.

Beşiktaş, 9 Ağustos 2021'de yasal faizleriyle birlikte Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yaptığını, hukuki sürecin devam ettiğini duyurmuştu.

Avcı ise Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor ile anlaşma sağlamıştı.

 

Etiketler Beşiktaş Trabzonspor Yargıtay Beşiktaş Abdullah Avcı tazminat karar mahkeme yargıtay
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