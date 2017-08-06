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  5. 06 Ağustos 2017 10:04

Beşiktaş Lens'i resmen açıkladı !

Fenerbahçe'de forma giyen Lens'i kadrosuna katarak ezeli rakibine büyük bir çalım atan Beşiktaş, transferi gece yarısı açıkladı.

Beşiktaş Lens'i resmen açıkladı !
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Beşiktaş bir transferle daha taraftarını mest etti ve geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens'i resmen kadrosuna kattı.

Siyah Beyazlılar, Twitter hesabından yapılan paylaşımla Hollandalı yıldızın artık Beşiktaş oyuncusu olduğunu resmen duyurdu. Lens'in bugün 18'de İstanbul'da olması bekleniyor.

"I am coming to Beşiktaş"

Beşiktaş'ın gece yarısı Lens transferini duyurma şekli ise son dönemin moda olan videosuyla gerçekleşti. Yıldızları bu sene birer birer takıma kazandıran Siyah Beyazlı kulüp, Lens'in Şampiyonlar Ligi rüyası gördüğü ve o anda Negredo tarafından telefonla aranarak "Come to Beşiktaş" yani "Beşiktaş'a gel" dediği ve Lens'in de "OK I am coming to Beşiktaş" yani "Tamam, Beşiktaş'a geliyorum" dediği videoyla transferi duyurdu.

İŞTE O VİDEO

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