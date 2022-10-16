Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Bu kritik maç öncesi muhtemel 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak derbiyi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Dev maç öncesi muhtemel 11'ler belli oldu.

İşte muhtemel kadrolar

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Montero, Masuaku, Salih, Josef, Dele Alli, Ghezzal, N’Koudou, Weghorst

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor.

Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor.

17 puana sahip Trabzonspor ise 7. basamakta bulunuyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor.

Gomez siftah peşinde

Bordo-mavililerin büyük umutlarla transfer ettiği ancak ligde geride kalan 4 maçta henüz fileleri havalandıramayan santrforu Maxi Gomez, siftahını Vodafone Park'ta yapmak istiyor. Avrupa Ligi'nde 1 gol ve 1 asist, ligde bir gol pası üreten Uruguaylı santrfor kart cezası nedeniyle Monaco sınavında forma giyememişti.