Beşiktaş - Trabzonspor maçında gol düellosu

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile karşılaştı, maç 2-2 beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.

Beşiktaş'ın gollerini 29. dakikada Larsen (kendi kalesine) ve 70. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Trabzonspor'un gollerini 11. dakikada Maxi Gomez ile 36. dakikada Trezeguet kaydetti.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde dördüncü beraberliğini alan Beşiktaş 19 puana, üçüncü beraberliğini alan Trabzonspor ise 18 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKKİALAR

11. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Maxi Gomez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

17. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

24. dakikada Salih Uçan'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Wout Weghorst'un ceza sahası içinde kayarak vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Daha sonra topu önünde bulan Dele Alli'nin ceza sahası içinde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

28. dakikada Trezeguet'nin pasında topu alan Marek Hamsik'ın ceza yayının üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

29. dakikada Rachid Ghezzal'ın pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Valentin Rosier'ın içeriye çevirdiği topta arka direkte Jens Larsen ters vuruş yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

36. dakikada Arthur Masuaku'nun geri pasında araya giren Trezeguet ceza sahası içinde kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

48' GOL GEÇERSİZ SAYILDI! Masuaku'nun sol kanattan içeri çevirdiği topu ceza sahasında Hamsik aldı. Hamsik topu uzaklaştıramadan Weghorst topu aldı ve yaptığı vuruşta ağlara gönderdi. Ağlara giden top, Weghorst'un Hamsik'e faul yapması nedeniyle gol değeri kazanmadı

52' Hamsik'in sol kanattan ortasında arka direkte Abdülkadir'in indirdiği top kimseye ulaşmadı ve savunma uzaklaştırdı.

60' Josef'in hatalı pasında topu alan Bakasetas pasını Enis Bardhi'ye aktardı. Ceza sahasının solunda karşı karşıya kalan Enis yaptığı vuruşta topu yandan dışarı gönderdi.

70' GOL! Cenk Tosun, Beşiktaş'a 2-2 beraberliği getiren golü attı.

80' Hamsik yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.