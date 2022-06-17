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  5. Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı

Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Faslı stoper Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar 2 yıl artı 1 yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır.

Etiketler Beşiktaş Romain Saiss beşiktaş transfer
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