Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Faslı stoper Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar 2 yıl artı 1 yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır.
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