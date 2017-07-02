Beşiktaş'ta Aboubakar bilmecesi

Forvet hattı için Vincent Aboubakar ismi üzerinde durmaya devam eden Beşiktaş Yönetimi, Çin kampı öncesinde bu krizi olumlu ya da olumsuz çözmeye çalışacak.

Kamerunlu yıldızın alternatifleri arasında bulunan Llorente’nin sakatlanması nedeniyle, diğer isimleri ön plana çıkarmak zorunda kalan siyah - beyazlı kulübün Raul Jimenez, Olivier Giroud ve Borja’nın menajerlerini her an İstanbul’a davet edebileceği öğrenildi.

Daha önce, Falcao ve Mandzukic gibi isimleri elinden kaçıran Beşiktaş Yönetimi’nin, bu kez aynı akıbeti yaşamamak için adeta kılı kırk yardığı ifade edildi. Aboubakar’ı elinde tutmak için yoğun çaba sarfeden yönetim, gerekirse bu oyuncunun Porto ile yeni sözleşme yapmasını da sağlayacak. Kulüpten sızan haberlere göre böyle bir durumda Beşiktaş, Aboubakar’ı bir sene daha kiralayabilecek. Bu arada Aboubakar ile Fransa’nın Marsilya kulübünün de ilgilendiği bildirildi.