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Beşiktaş'ta bir futbolcunun lisansı çıkarılmadı

Beşiktaş'ta bir futbolcunun lisansı çıkarılmadı
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Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'in lisansı çıkarılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonrası futbol A takım oyuncu listelerini yayınladı. Beşiktaş'ta sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat edilen ve sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic'in ismi TFF'ye bildirilmedi.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla toplamda 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcunun 6 asisti bulunuyor.
Siyah-beyazlıların TFF'ye bildirdiği A takım listesi şöyle:

"Alex-Oxlade Chamberlain, Ali Muhammed Al-Musrati, Ante Rebic, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz, Emrecan Uzunhan, Ernest Muçi, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Jonas Svensson, Joseph Worrall, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal, Omar Colley, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Serkan Emrecan Terzi, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Utku Yuvakuran, Vincent Aboubakar."

İHA

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Hadziahmetovic lisans TFF
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