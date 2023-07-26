Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı dönemi sona erdi

Beşiktaş Kulübü, Sportif Direktörlük görevini yürüten Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

"Ceyhun Kazancı’ya emekleri için teşekkür ederiz" başlığıyla verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı’yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

DHA