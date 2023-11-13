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  5. Beşiktaş'ta Emre Kocadağ adaylıktan çekildi

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ adaylıktan çekildi

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ adaylıktan çekildi
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Beşiktaş'ta başkan adayları arasında gösterilen Emre Kocadağ, aday olmayacağını açıkladı.

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olmayacağını açıklamasının ardından Emre Kocadağ da seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Kocadağ, Candaş Tolga Işık'a aday olmayacağını paylaştı.

Öte yandan daha önce adaylığını açıklayan Ali Pektaş'ın da adaylıktan çekildiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi, adaylıklarını daha önce açıklayan Hasan Arat ve Serdal Adalı arasında geçecek.

Etiketler Emre Kocadağ Beşiktaş adaylık adaylıktan çekildi
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