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Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü

Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü
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Süper Lig'te ilk teknik direktörlük görevini Beşiktaş'ta yaşayan Burak Yılmaz Süper Lig'e teknik direktör olarak geri döndü. Teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran Kayserispor, boşalan teknik adamlık görevine Burak Yılmaz'ı getirdi.

Süper Lig'de teknik direktör Recep Uçar yönetimde aldığı başarılı sonuçlarla 3'üncü sıraya kadar yükselen Kayserispor, Uçar yönetiminde çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından Kayserispor, teknik direktör Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

BURAK YILMAZ İLE ANLAŞILDI

DHA'nın haberine göre sarı kırmızılı takımda Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine ise son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Burak Yılmaz getirildi. Yılmaz'ın bugün Kayseri'ye geleceği ve resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Etiketler Kayserispor burak yılmaz recep uçar kayserispor
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