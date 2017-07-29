Cenk Ergün: ''Feghouli'nin odası hazır''

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Avusturya kampında gazetecilerle yaptığı sohbette transfer müjdesi verdi. Ergün, yolu gözlenen West Ham'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli için, "Odası hazır" açıklaması yaptı.



Cenk Ergün'ün açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:



"West Ham takımı da burada kamp yaptı. Feghouli’nin odası hazır. Roma’dan Arsenal’e çok iyi takımlar burada kamp yaptı. 5 Ağustos’ta Herta Berlin ile oynayacağız. Bütün izinler alındı."



Mircea Lucescu'da son durum



"Lucescu konusunda yönetim gerekli adımı atacaktır. Biz kampa odaklandık. 4 oyuncu da istediğimiz oyunculardı. Gomis kendi pozisyonunda tekti. Ciddi bir santrafora ihtiyacımız vardı. Biz almazsak başkası alacaktı. Roma, Wuventus, İnter, Monaco, PSG Almanya ve Bolu gibi takımlar zaten devrede olunca rakiplerimiz artı."



"Para herkesde var. Transfer etmek kolay değil. Artık bütün Avrupa takımları da aynı parayı veriyor. Galatasaray olmamızı ön plana çıkartıyoruz. Eskiden parayla çıkıyorduk yolu şimdi artık Galatasaray markasıyla transferi yapıyoruz."



"Fernando ve Feghouli’den sonra da transfer yapacağız. Ndiaye ligimizde oynayan bir arkadaş. Görüşmelerimz var. 8 numara arıyoruz. Projemiz mümkün olduğunca yeni bir takım olup elimizdeki arkadaşlarla harmanlayıp yola devam edeceğiz. Aldıklarımız isimlerin bazıları yaşlı olabilir ama dengeyi sağlayacağız. Öncelikli hedefimiz şampiyonluk."



"Tudor eleştirilebilir. Biz bu eleştirilerden düzgün şekilde yola çıkıp düzgün bir şekilde gideceğiz. Denayer dosyası kapanmadı. Zaten gitmek istiyor. Sol bek, stoper için, 8 numara için forvet hattı için girişimlerimiz var."



Hocamız 4’lü savunma ile yola devam edecek. idenler olacak. 21 oyuncu olacak yeni sistemle. 13 yabancı oyuncu ile maça hazırlanacaksın. Bu bir anda dengeleri değiştirecek. Volkan Şen, sözleşmesini fesh etti. Şu anda serbest bir oyuncu. Biz beklentilerini aldık ve gerekli yerlere verdik.