Comolli, Witsel'i 1,5 milyon euro'ya transfer etmedi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, Borussia Dortmund'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'ye önerilen Axel Witsel'i almadığı iddia edildi.

Bir dönem Fenerbahçe muhabirliği yapan gazetesi Ferudun Niğdelioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Axel Witsel'in isminin 16 Haziran tarihinde Damien Comolli'ye geldiği ancak Fransız sportif direktörün transferi gerçekleştirmediği belirtildi.

Paylaşımlara göre; Axel Witsel, 4.5 milyon Euro maaşı ve 1.5 milyon Euro kiralama bedeliyle Fenerbahçe'ye teklif edildi. Comolli, Çin kulübü Tianjin Quanjian ile 'facetime' üzerinden görüşme yaptı. Comolli, Witsel'in maaşının 1.5 milyon Euro'sunu ödeyebileceğini iletti. Çin kulübü gelen bu teklifi ciddiyetten uzak bularak görüşmeyi sonlandırdı.

F.BAHÇE'YE ÖNERİLİRKEN DORTMUND GÜNDEMDE YOKTU

Axel Witsel'in Fenerbahçe'ye teklif edildiği dönemde Dortmund'un transfer için gündemde olmadığı ve transfer için Fenerbahçe'ye daha önce Pierre Webo, Luis Aragons ve Josico transferlerini yapan Lienroomsoccer isimli menajerlik şirketinin geldiği belirtildi.

DORTMUND, 20 MİLYON EURO VERİP ALDI

29 yaşındaki Belçikalı oyun kurucu Axel Witsel, Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans sonrası 20 milyon Euro bonservisle Borussia Dortmund'a transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.