  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Derbi sonrası Beşiktaş hisseleri de kanatlandı

Derbi sonrası Beşiktaş hisseleri de kanatlandı

Derbi sonrası Beşiktaş hisseleri de kanatlandı
Güncelleme:

Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ın hisseleri borsada yükseldi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri, 4-2'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardında yüzde 6,4 yükselişle 8,88 liradan işlem görüyor. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u son bölümde bulduğu gollerle 2-0 yenen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin hisseleri de yüzde 8,6 artışla 9,38 liradan alıcı buluyor.

Analistler, Galatasaray'ın ligde liderliğini açık ara farkla sürdürdüğünü ifade etti.

Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri ise yüzde 9,97 düşüşle 51,95 liradan işlem görüyor.

Kendi sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 yenilen Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin hisseleri ise yüzde 1,65 azalışla 3,57 liradan alıcı buluyor.

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe derbi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir zamanlar yürüyerek dolaştıkları sokaklarda bu sefer kürek çektiler
MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinde sürpriz değişim!
Milyonlarca Bağ-Kur'luya da seçim müjdesi geliyor: Erken emeklilik!
İnternette Togg ticareti: Sıfır km Togg fiyatını bile geçti!
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte 3 aylık enflasyon farkı
Mart 2023 enflasyon rakamları açıklandı
Kış geri geldi! Hafta boyunca sağanak yağış var!
Benzin, motorin ve LPG zam yağacak! Petrol fiyatları uçtu
Final tarihi geldi... Kanal D'nin sevilen dizisi ekranlara veda ediyor!
İstanbul'un göbeğinde yeni keşif! Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda bulundu