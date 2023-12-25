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  5. Derbide suratını direğe çarpmıştı! Icardi hakkında korkutan iddia

Derbide suratını direğe çarpmıştı! Icardi hakkında korkutan iddia

Derbide suratını direğe çarpmıştı! Icardi hakkında korkutan iddia
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Fenerbahçe karşısında oynanan mücadelede talihsiz bir şekilde sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin elmacık kemiğinin kırıldığı iddia edilirken, cuma günü oynanacak olan Süper Kupa maçına maskeyle çıkabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık da geceye damga vurdu.

Sarı-Kırmızılılar'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası topa hareketlenen Mauro Icardi, talihsiz bir an yaşadı. Arjantinli yıldız, topu takip ettiği sırada kale direğine çok sert bir şekilde yüzünü çarptı. Maçın ardından stattan ayrılan Icardi'nin gözü morardı.

KIRIK ŞÜPHESİ

Karşılaşmanın sonrası elmacık kemiğinde kırık şüphesi olduğu iddia edilen Icardi'nin son durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

MASKEYLE ÇIKABİLİR

Yıldız futbolcunun cuma günü oynanacak Süper Kupa maçında, maske ile sahaya çıkma ihtimali bulunuyor.

Etiketler Galatasaray icardi direk derbi
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