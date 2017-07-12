Dünya bunu konuşuyor: Diego Costa Beşiktaş'a...

Şenol Güneş’in, “Forvet hattında bir isme ihtiyacımız var. Diego Costa gelirse hayır demem” sözleri, İngiltere ve İspanya basınında geniş yankı uyandırdı. Gazete ve internet siteleri, bu açıklamanın ardından İspanyol golcünün Kartal’a bir adım daha yaklaştığını yazdı.



Yeni sezon öncesinde kadrosunu dünyaca ünlü bir forvetle güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, gözünü Chelsea’nin İspanyol golcüsü Diego Costa’ya dikmişti. Maviler’le yollarını ayırma kararı alan 28 yaşındaki futbolcunun eski takımı Atletico Madrid’le anlaşmasını bekleyen Kara Kartal, tarafların el sıkışmasının ardından İspanyol ekibinin 6 aylık transfer cezası süresinde Costa’yı Beşiktaş’a getirmeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcunun isminin uzun süredir kulüple anılmasının ardından önceki gün yapılan basın toplantısında bu konuyu da yorumlayan teknik direktör Şenol Güneş’in, “Forvet hattında bir isme ihtiyacımız var. Diego Costa gelirse hayır demem” ifadelerini kullanması, İngiliz ve İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

Avrupa’nın gündemi Kartal

Ada’nın önemli gazetelerinden Express’in internet sitesinden yayınlanan haberde, “Diego Costa Beşiktaş’a doğru... Şenol Güneş, Chelsea’nin golcüsüyle ilgilendiklerini kabul etti” ifadelerini kullandı. Ünlü spor sitesi Bleacher Report da, “Atletico, Costa’yı Chelsea’den alıp 6 aylığına Beşiktaş’a gönderebilir” sözlerine yer verdi. İspanyol AS gazetesi ise, “Beşiktaş, Costa yarışına resmen dahil oldu” sözleriyle Siyah- Beyazlılar’ın atağını okuyucularına duyurdu.

Mendes işi bitirecek

Son olarak tatilini geçirdiği Brezilya’dan Chelsea’ye menajeri aracılığıyla, “Beni yeni sezon kampına beklemeyin. Ayrılıyorum” mesajını gönderen Costa, eski kulübü Atletico Madrid’in kendisi için yaptığı pazarlıklardan sonuç çıkarmasını bekliyor. Başarılı oyuncu için Atletico’nun son olarak 35 milyon Euro’yu (144 milyon TL) gözden çıkardığı ve tarafların yakın zaman içerisinde anlaşmasının beklendiği bildirildi. Kartal, hem Pepe’nin hem de Costa’nın menajerliğini yapan Jorge Mendes’in, tecrübeli futbolcuyu da Beşiktaş’a getirmesini bekliyor.

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