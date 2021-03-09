Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun yeni sezonda kariyerine Avrupa’da devam etme konusuna sıcak baktığı bildirildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’dan geçen sezonun son bölümünde formayı alan Ersin Destanoğlu, ortaya koyduğu istikrarlı performansla kaleyi bırakmamıştı.

Önceki haftalarda Fransa Lig 1 ekibi Lyon’un takibinde bulunan Ersin’e, aynı ülkeden başka bir kulübün de talip olduğu ortaya çıktı.

Genç kaleciyi istediği belirtilen Marsilya’nın, sezon sonunda Ersin’i kadrosuna katmak için şimdiden siyah-beyazlılarla temaslara başladığı kaydedildi.

AVRUPA'YA HAZIR

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, Ara transfer döneminde de Ersin Destanoğlu için teklifler alan ancak hepsini geri çeviren yönetim, başarılı kalecinin sezon sonu için fiyatını belirledi.

Siyah-beyazlıların, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da görev alması beklenen yetenekli isim için 10 milyon euro’luk bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi.

Genç file bekçisinin de yeni sezonda kariyerine Avrupa’da devam etme konusuna sıcak baktığı bildirildi.