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Fatih Altaylı için hapis cezası kararı

Fatih Altaylı için hapis cezası kararı
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Gazeteci Fatih Altaylı ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Fatih Altaylı'yı Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırdı.

T24'ün aktardığı habere göre mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) gönderilen karar onanırsa Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.

Etiketler Galatasaray fatih altaylı hapis hapis cezası ultrAslan ultrAslan lideri Sabahattin Şirin dava mahkeme
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