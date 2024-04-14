Fenerbahçe durdurulamıyor: Fatih Karagümrük'ü de devirdi

Trendyol Süper Lig'te Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla yendi. Bu galibiyet ile Fenerbahçe ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’de deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler; Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1 kazanarak puanını 85'e yükseltti.

Puanını 85'e çıkartan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 30 puanda kalan Karagümrük ise 18. sırada kaldı.

Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 21 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük'ü 2 kez, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

Serdar Aziz maça devam edemedi

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz, Fatih Karagümrük maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

Mücadeleye 11'de başlayan Serdar Aziz, maçta sakatlık yaşadı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle ligde 12, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maça çıkan Serdar, uzun süre formasından uzak kaldı. Karagümrük maçında bir anda kendini yere bırakan 33 yaşındaki defansın yerine 72. dakikada Rodrigo Becao'ya oyuna girdi.

Dzeko, Fenerbahçe'de 20 golü geçen 5. yabancı futbolcu oldu

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Fatih Karagümrük maçında attığı golle Süper Lig'de 20. golüne ulaştı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli kulüpte bir sezonda bu sayıyı geçen 5. yabancı oyuncu oldu.

Dzeko, takımının ilk golünü kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu, 49. dakikada Fred'in pasında topu kontrol ederek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Dzeko, Süper Lig’de 31 maçta forma giyerken, gol krallığında da 20 golle zirvede yer alıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ve elemelerinde de 4 golü bulunan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon toplam gol sayısını da 24 yaptı. Ligde üst üste 2 müsabakada gole imza atan Dzeko, Süper Lig tarihinde sarı-lacivertli formayla 20 golü geçerek Elvir Bolic, Pierre Van Hooijdonk, Alex de Souza ve Enner Valencia'dan sonra 5. futbolcu oldu. Geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan Valencia, 29 gol kaydetmişti. Mücadeleye 11'de başlayan Edin Dzeko 90. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

Batshuayi bu sezon 22. golünü attı

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Fatih Karagümrük maçında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken ligde 10, toplamda 22. golüne ulaştı.

Müsabakanın 46. dakikasında Rade Krunic'in yerine oyuna giren Belçikalı forvet, 57. dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 6 gol üretti.

Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor’a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken bu sezon 3 kulvarda 22. golüne ulaştı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Levent Mercan’ın içeriye çevirdiği top savunmadan sekerek Rohden’in önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

29. dakikada Güven Yalçın’ın pasında topla buluşan Rohden’in uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Livakovic iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

31. dakikada Dzeko’nun savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içine giren Krunic’in, kaleci Sirigu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Sirigu topu çeldi.

32. dakikada Eysseric’in ara pasında kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Güven Yalçın, çalım denemek istedi ancak Livakovic ceza yayı üzerinde topu ayağıyla çeldi.

40. dakikada Rohden’in pasıyla sağ taraftan hareketlenen Can Keleş’in içe doğru hareketlenerek ceza yayının gerisinden sert şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Güven Yalçın'ın pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Bertolacci rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu önünde bulan Ryan Mendes, pasını bekletmeden Can Keleş'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

49. dakikada Fred’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazından Dzeko’nun yakın köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

50. dakikada Bertolacci’nin savunma arkasına attığı pasa Güven Yalçın’ın altıpasın gerisinden bekletmeden vuruşunda kaleci Livakovic topu kurtardı.

54. dakikada sağ taraftan topla beraber ceza sahasına ilerleyen Osayi-Samuel, Ceccherini ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Önce oyunu devam ettiren hakem Tugay Kaan Numanoğlu ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceledi.

56. dakikada VAR ekranında pozisyonu izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada penaltıda topun başına geçen Batshuayi sol tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

69. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi’nin sert vuruşunda kaleci Sirigu meşin yuvarlağı çeldi.

77. dakikada Ryan Mendes, Fred ile girdiği ikili mücadelede yaptığı müdahale sebebiyle kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

86. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine hareketlenen İrfan Can Kahveci’nin Eysseric’in müdahalesiyle yerde kalması sonucu hakem Tugay Kaan Numanoğlu doğrudan penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararını iptal etti.

90+7. dakikada ceza sahası içi sol tarafından ceza sahası içine giren Valentin Eysseric, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonun aldatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle Eysseric'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

