Fenerbahçe gol olup yağdı

Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk oldu. Olimpiyat Stadyumu'nda 30 bini aşkın taraftarının önünde rakibini 5-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, takipçisi Galatasaray'ın önünde averaj ve maç fazlasıyla liderliğini korudu.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder 4 gol birden kaydederek maçın yıldızı oldu. Fenerbahçe'nin diğer golü Edin Dzeko'dan geldi. İstanbulspor'un tek golünü Muammer kaydetti.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 47 yaptı ve maç fazlasıyla takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. İstanbulspor ise 5 puanda kalarak ligin son sırasında kendine yer buldu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Adana Demirspor'a konuk olacak.