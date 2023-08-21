Fenerbahçe Samsun'da 3 puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaşıyor. Maç Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Edin Dzeko ve 90+8'de Sebastian Szymanski attı. Boşnak futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını üçe çıkardı. Dzeko'nun golünde asisti yapan isim Cengiz Ünder oldu. Milli oyuncu, Avrupa kariyerinin ardından Fenerbahçe'de de ilk asistini Dzeko'ya yaptı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 6'ya yükseltti. Samsunspor, 1 puanda kaldı.

Fenerbahçe, hafta arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda Twente ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ardından ligde Başakşehir ile karşılaşacak. Samsunspor ligde bir sonraki hafta Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

FRED VE CENGİZ SAHNE ALDI

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 2. haftasında Yılport Samsunsspor'a konuk olan Fenerbahçe'de yeni transferleri Fred ile Cengiz Ünder ilk kez formayı giydi.

Trendyol Süper Lig'ine 11 yıl sonra yeniden yükselen Yılport Samsunspor, sahasındaki ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Lige EMS Yapı Sivasspor beraberliği ile başlayan kırmızı-beyazlılar, 11 yıl sonra sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçını kazanmak istiyor.

Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, EMS Yapı Sivaspor maçında ilk 11'de şans verdiği Marius yerine Laura'yı ilk 11'e aldı.

Karşılaşmadan önemli anlar

90' GOL | Szymanski farkı ikiye çıkaran golü kaydediyor.

90' Karşılaşmanın sonuna 9 dakika ekleniyor.

87' Umut Nayir üstü üste yerde kaldı Fenerbahçe rakip yarı saha ortalarında serbest vuruş kullanacak.

84' Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ve Szymanski oyuna girerken, Fred ve Mert Hakan Yandaş oyundan alındı.

78' Olivier Ntcham ceza sahası dışından gelişine sert bir şut çıkardı. İrfan Can iki hamlede topun sahibi oldu.

77' Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Serdar Aziz oyundan alınırken Mert Müldür ve Umut Nayir maça dahil oldu.

72' GOL İPTAL | Fred'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

68' Hızlı atağa kalkan Fenerbahçe'de Tadic'in ortasında Dzeko cılız bir kafa vuruşu yaptı.

63' Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Cengiz Ünder oyundan alınırken yerine İrfan Can Kahveci yerine dahil oldu.

62' Sağ kanattan Cengiz Ünder'in içeri ortasında iyi yükselen Edin Dzeko kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.

62' GOL | Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydediyor.

58' Samsunspor'da Taylan Antalyali ve Moryke Fofana oyundan alınırken, Youssef Ait Bennasser ve Marius Mouandilmadji karşılaşmaya dahil oldu.

55' Kısa paslarla etkili gelen Fenerbahçe'de Ferdi'nin çevirdiği topta Tadic Cengiz'e çıkardı. Cengiz Ünder'in etkili şutunu kaleci Okan Koçuk kurtardı.

53' Kingsley Schindler sağ kanattan içeri girdi fakat vuruşu dışarı gitti.

47' Sol kanattan etkili gelen Oosterwolde içeri çevirdi Fred ceza sahası içinde şutunu çekti fakat top dışarı çıktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Mücadelede ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

37' Sol kanattan etkili gelen Samsunspor'da Marc Bola'nın içeri çevirdiği topta son anda Oosterwolde kademeye girdi.

33' Ceza sahası dışında Dzeko ile ikiye bir yapan Fred ters ayağıyla kaleye şutunu gönderdi top kaleci Okan'da kaldı.

32' Sol kanattan hızlı çıkan Samsunspor'da Fofana ceza sahası içinden vuruşu yandan auta gitti.

31' Fred'in ortasında iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşu direğin yanından dışarı gitti.

30' Hava topu mücadelesinde top İsmail Yüksek'in eline çarptı. Samsunspor'un atışıyla oyun devam ediyor.

28' Oosterwolde ve Zeki Yavru hava topu mücadelesinde çarpıştı ve yerde kaldı. Sağlık görevlileri şu anda iki futbolcuya da müdahale ediyor.

23' Üst üste ortalarla ceza alanına yüklenen Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

20' Cengiz'in ortasında topla buluşan Dzeko ceza yayından dönerek vuruşu çok uzak farkla dışarı gitti.

13' Mert Hakan Yandaş'ın Samsunspor yarı sahasaında Kingsley Schindler'a faulu sonrası oyun durdu.

11' Emre Kılınç'ın ara pasında arkaya koşu atan Fofana kaleci İrfan Can'ı da geçti çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

10' Tadic'in kullandığı köşe vuruşu doğrudan kaleye gitti. Okan Koçuk topu uzaklaştırdı.

9' Mert Hakan'ın pasında hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun çevirdiği top savunmaya çarparak kornere gitti.

7' Olivier Ntcham'ın ceza sahası dışından etkili şutu az farkla dışarı çıktı.

5' Sol kanattan kısa paslarla gelen Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın ortasını savunma uzaklaştırdı.

4' Tadic orta alanda topu kontrol etmek isterken top taça çıktı.

3' Sol kanattan Fofana etkili bir orta açtı fakat Laura dokunamadı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.